Corsa dei buoi, presidio animalisti

(ANSA) - VERCELLI, 28 APR - Una trentina di animalisti si sono raccolti oggi in presidio a Caresana (Vercelli) per protestare contro la Corsa dei Buoi, una manifestazione tradizionale - è giunta alla 783/a edizione - con cui il paese celebra San Giorgio, il suo santo patrono. Un ampio schieramento di forze dell'ordine ha controllato la situazione. La 'Corsa' si è svolta regolarmente, senza premiazione. Nei giorni scorsi alcuni attivisti avevano compiuto un blitz in municipio appendendo lo striscione "stop corsa dei buoi - stop animal abuse". Otto di loro, oltre ad essere denunciati per interruzione di pubblico servizio e per mancato preavviso di manifestazione, avevano ricevuto un foglio di via.