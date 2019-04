Annega in corso d'acqua in Val Vigezzo

(ANSA) - DRUOGNO (VCO), 28 APR - Un uomo di 47 anni, Ivano Margaroli, è stato trovato senza vita nelle acque del Rio Gabbio, in Val Vigezzo (Vco). Secondo una prima ricostruzione, dopo avere trascorso il sabato sera in compagnia di amici a Druogno, nella sede degli Alpini, si è allontanato da solo e sarebbe caduto in acqua, dove è morto annegato.