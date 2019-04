Tav infiamma voto,Salvini vs Chiamparino

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Matteo Salvini apre la campagna elettorale della Lega in Piemonte e il dibattito attorno al voto del 26 maggio si infiamma sulla Torino-Lione. Nel giorno in cui i partiti hanno completato la presentazione delle liste, che dovrebbe avere un'appendice soltanto per Casapound, attualmente esclusa dalla competizione, sono scintille sulla Tav tra il leader della Lega e il governatore uscente del centrosinistra, Sergio Chiamparino. "Se in Piemonte vince la Lega, si fa", dice il vicepremier a Biella, di fronte ad una gremita piazza Vittorio Emanuele. "L'ha scambiata con le poltrone", ribatte a distanza Chiamparino, in campo per il secondo mandato alla guida del Piemonte.

Le tensioni che hanno preceduto il via libera ai bandi di gara per la nuova ferrovia non sono finite. "Avere una Lega forte a Roma, e in Piemonte, vuol dire che la regione verrà collegata al resto d'Europa", dice Salvini. "E' il governo Conte-Salvini-Di Maio, di cui è azionista di maggioranza, ad avere bloccato tutto", sostiene Chiamparino.