Riapre Giardino delle Rose di Moncalieri

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Il Giardino delle Rose del Castello di Moncalieri riapre al pubblico domani con la creatività e la poesia degli artisti di Fondazione Cirko Vertigo, impegnati alle 16.30 in uno spettacolo di acrobazia circense in dialogo con la bellezza del luogo e il tripudio di rose che lo caratterizzano in questa stagione.

"L'evento di domani - spiega l'assessore alla Cultura di Moncalieri, Laura Pompeo - si colloca in un più ampio programma promosso dal Comune per rilanciare l'immagine di Moncalieri città nel verde valorizzando i percorsi della collina, i giardini e le antiche vigne che ne impreziosiscono il panorama, le piste ciclabili e il parco del castello. Il Giardino delle Rose - conclude Pompeo - si sta confermando come luogo d'elezione per appuntamenti culturali di varia natura sempre più apprezzati dal pubblico e dai turisti".