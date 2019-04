Piemonte, Bertola presenta listino M5s

(ANSA) - TORINO, 27 APR - "Sono orgoglioso di presentare questo listino, con rappresentanti di tutte le otto province, tutte le età e le professioni, persone convinte della necessità di un cambiamento sociale, ma spero anche sia l'ultima volta che in Piemonte si debba presentare un listino perché noi crediamo che i 50 consiglieri regionali debbano essere eletti direttamente dai cittadini". Così Giorgio Bertola, candidato alla presidenza della Regione Piemonte del M5s, presentando i 10 candidati del listino.

"Avevamo cominciato a lavorare alla riforma della legge elettorale regionale già tre anni fa - ricorda - ma Pd e Forza Italia hanno bloccato tutto per tenersi le poltrone, dando pure la colpa a noi. Della Lega non dico nulla perché ha sempre lavorato pochissimo in Aula e nelle commissioni".

Mel listino ci sono 7 uomini e 3 donne di cui la più giovane, Roberta Cavuoti, 26 anni, esperta in materia tributaria e fiscale. Il più 'anziano', è Giuseppe Paschetto, insegnante di matematica di Biella di 64 anni.