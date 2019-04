Marcorè Guerritore e Brachetti a Lovers

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Serra Ylmaz, attrice icona del cinema di Ferzan Ozpetek intervistata da Neri Marcorè, e Monica Guerritore e Arturo Brachetti lettori del monologo 'In cerca di me' di Elsi Perino chiudono - domani sera a Torino - la 34/a edizione di Lovers, il più antico festival sui temi Lgbtqi d'Europa, terzo nel mondo, diretto da Irene Dionisio con la consulenza del fondatore Giovanni Minerba.

La giornata di chiusura di questa edizione "dedicata - dice Dionisio - a fare resilienza e difendere diritti conquistati negli ultimi decenni che oggi sembrano venir rimessi in discussione", è ricchissima. Si parte al mattino, con la proiezione di 'Mary Poppins Returns' di Rob Marshall (usa, 2018), in collaborazione con Giovani Genitori-Famiglie Arcobaleno. Chiude il festival il film 'Les crevettes pailletèes' di Maxime Govare e Cedric Le Gallo (Francia, 2019), storia di una squadra di pallanuoto formata da atleti gay. In giornata si conoscerà anche il nome del prossimo direttore.