Torino: stagione finita per Djidji

(ANSA) - TORINO, 26 APR - Stagione finita per Koffi Djidji. Il difensore del Torino è stato operato questa mattina al ginocchio destro. Lo rende noto il sito internet del club granata. L'intervento è consistito in una meniscectomia laterale selettiva. L'operazione è stata eseguita dal professor Giuliano Cerulli presso la clinica 'Villa Margherita' di Roma, in presenza dello staff medico del club granata. I tempi di ripresa verranno valutati in base all'evoluzione clinica, ma è certo che per rivedere il franco-ivoriano sarà necessario attendere la prossima stagione.