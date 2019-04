Kid Pass Days, Torino a misura di bimbo

(ANSA) - TORINO, 26 APR - Il weekend delle famiglie con bambini invade anche quest'anno Torino. Molti gli eventi, i percorsi didattici, i laboratori e le iniziative in musei e spazi culturali, tra i quali Museo Nazionale dell'Automobile, Basilica di Superga, InfiniTO Planetario, Museo Nazionale del Cinema e altri luoghi della città. È il programma 2019 di Kid Pass Days, la più importante maratona nazionale di eventi family friendly che il 4 e 5 maggio apre le porte a bambini e adulti con centinaia di attività, eventi e facilitazioni in simultanea in tutta Italia.

Dopo le oltre 150 mila presenze dello scorso anno, per il 2019 Kid Pass Days si conferma una grande occasione per scoprire beni culturali, storici e artistici all'insegna del gioco e del divertimento, con attività che si possono scoprire ogni giorno attraverso il portale che guida le famiglie alla scoperta delle più belle esperienze da provare con i bambini: www.kidpass.it L'iniziativa è patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino.