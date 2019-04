Juve, torna Chiellini

(ANSA) - TORINO, 26 APR - "Chiellini ci sarà e giocherà titolare. Bentancur si è fermato per un affaticamento". Ultime indicazioni da parte di Allegri alla vigilia della sfida con l'Inter, con il recupero del capitano, che torna al centro della difesa, e il forfait del centrocampista, alle prese con un affaticamento muscolare ad una coscia.

Chiellini è l'unico degli infortunati a recuperare. "Gli altri a disposizione stanno tutti bene - spiega -, ho solo qualche dubbio in attacco. Se dovesse giocare Kean, Bernardeschi sarà il cambio e viceversa".

Gli esperimenti annunciati dopo la vittoria dello scudetto sono rimandati alle prossime partite. "Sono due le cose che mi incuriosiscono di più - rivela Allegri -: Bernardeschi mezz'ala per capire se può fare quel ruolo in futuro, e Cancelo nello stesso ruolo, perché secondo me ha gol e tiro nelle gambe".