Chitarrista Gambini al Jazz Festival

(ANSA) - TORINO, 26 APR - Tommaso Gambini, giovane chitarrista italiano, newyorkese di adozione, presenta il suo nuovo progetto The Machine Stops al Torino Jazz Festival, mercoledì 1 maggio, alle 19, al Jazz Club Torino. Gambini è accompagnato da un ensemble di musicisti con cui collabora stabilmente: Manuel Schmiedel al pianoforte, Ben Tiberio al contrabbasso e Adam Arruda alla batteria. Ospite speciale sarà Dayna Stephens, sassofonista tenore fra i più rinomati della scena americana che Gambini ha conosciuto nella grande mela.

Gambini si è laureato al Berklee College of Music di Boston e si è esibito a fianco di mostri sacri del Jazz come Joe Lovano, Miguel Zenon e Antonio Sanchez. The Machine Stops è ispirato ad un racconto di Edward Forster del 1909: lo scrittore immaginava un futuro in cui gli uomini si affidano a una macchina universale per soddisfare le esigenze primarie e interagire tra loro. Ispirandosi a questo racconto, Gambini riflette su come Internet e i Social Network stiano rivoluzionando la società.