Reliquie Bernardette Lourdes in Italia

(ANSA) - ALESSANDRIA, 25 APR - E' esposta da oggi al 30 aprile, nel santuario dell'Immacolata Concezione di Alessandria dove è arrivata ieri sera, l'urna con le reliquie di Bernardette Soubirous, la santa di Lourdes a cui apparve la Madonna.

Alessandria è la prima delle 34 diocesi italiane in cui l'urna sarà esposta in occasione dei 175 anni della nascita e dei 140 anni della morte della santa.

Numerosi i fedeli che già questa mattina si sono presentati in via Tortona per rendere omaggio a Bernardette. "Ospitarla nella nostra chiesa - sottolinea suor Odilla Bertuccio, madre generale della Congregazione delle Suore Immacolatine - è una gioia grande e una sorpresa inaspettata. Pensavamo che un evento del genere si svolgesse in Cattedrale, ma in fondo è giusto sia stata scelta 'La piccola Lourdes alessandrina'".

Il santuario riproduce fedelmente la Grotta di Massabielle, luogo delle apparizioni.