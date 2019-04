Italgas vince gara per gas a Torino

(ANSA) - MILANO, 25 APR - La Città Metropolitana di Torino ha aggiudicato a Italgas la gara per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito territoriale "Torino 2 - Impianto di Torino" per i prossimi 12 anni. L'ambito, si legge in una nota di Italgas, si compone di 48 comuni della prima e seconda cintura del capoluogo piemontese per complessive 190 mila utenze finali e una RAB pari a 150 milioni di euro.

L'assegnazione consente a Italgas di incrementare di 3.000 unità il numero delle utenze servite.

Nell'offerta presentata Italgas ha previsto investimenti per circa 200 milioni di euro finalizzati all'estensione delle reti verso aree non ancora raggiunte dal servizio, al potenziamento e alla digitalizzazione delle infrastrutture esistenti, all'ulteriore impulso al miglioramento della qualità e della sicurezza del servizio.