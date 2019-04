Golf: Hassan II, buon inizio E. Molinari

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Nel Trophée Hassan II, torneo dell'European Tour, buon avvio per Edoardo Molinari. In Marocco l'azzurro, già vincitore della rassegna nel 2017, è al sesto posto (69, -4) a tre colpi dal leader Jordan Smith (66, -7).

Prova bogey free per il piemontese, protagonista di quattro birdie. A Rabat cominciano bene anche Guido Migliozzi e Andrea Pavan, entrambi 17/mi (72, -1).

E' stata una sfida subito all'insegna dell'equilibrio. Con lo spagnolo Alejandro Canizares e l'americano Sean Crocker secondi (67, -6) a una sola lunghezza dal britannico Smith. Sorridono pure il francese Matthiew Pavon e lo scozzese Stephen Gallacher, quarti (68, -5).

Gioie e dolori per l'Italgolf. Con Lorenzo Gagli e Renato Paratore 57/mi (74, +1) davanti a Nino Bertasio (ottantesimo con 75, +2) e Matteo Manassero (104/o con 76, +3). Round da dimenticare per Filippo Bergamaschi, 148/o (81, +8).