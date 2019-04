Bentancur: campioni, facciamolo vedere

(ANSA) - TORINO, 25 APR - "Vogliamo far vedere perché abbiamo vinto lo scudetto e perché siamo già campioni d'Italia". Rodrigo Bentancur fissa l'obiettivo della Juventus per le ultime cinque partite di una stagione che, con 29 presenze, lo ha visto finalmente protagonista. "Mi sono confrontato con Allegri sul mio rendimento - dice il centrocampista a Sky Sport - non ero abituato a giocare così tanto e, soprattutto, a fare tante partite ravvicinate".

Ancora discontinuo, ma più solido rispetto al passato, Bentancur si è rivelato una pedina spesso fondamentale nella squadra di Allegri. "Ho un contratto fino al 2023 con la Juve, ma se mi offrissero il rinnovo sarei felicissimo - sottolinea - Qui sto davvero bene".