Marchisio ginocchio ko, "mi rialzerò"

(ANSA) - TORINO, 24 APR - Ancora un infortunio al ginocchio per Claudio Marchisio. Il centrocampista italiano, in questa stagione 15 presenze e 2 gol con la maglia dello Zenit San Pietroburgo, ha postato una foto che lo ritrae subito dopo l'intervento, nel lotto d'ospedale. "Far parte del gioco significa mettere in conto gli infortuni - twitta l'ex bianconero -. Continuare a farne parte significa rialzarti ogni volta. Anche questa volta mi rialzerò, perché ho ancora voglia di fare parte del gioco e soprattutto perché, operata questa, le ginocchia sono finite". A stretto giro di posta sono arrivati gli auguri della Juventus, il club in cui ha militato dalla formazione Pulcini fino alla scorsa stagione: "Forza Claudio Marchisio, torna presto campione!".