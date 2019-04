Incidenti lavoro, muore operaio

(ANSA) - SAVIGLIANO (CUNEO), 24 APR - Un operaio ha perso la vita in un incidente sul lavoro a Savigliano (Cuneo), nell'ex complesso industriale "Origlia", dove è in corso una riconversione dello stabilimento. La vittima, secondo le prime informazioni, è un uomo di 44 anni residente a San Biagio di Centallo, nel Cuneese.

Si tratta della terzo decesso sul lavoro negli ultimi due mesi in provincia di Cuneo. A inizio marzo un operaio perse la vita in una cava di Robilante; pochi giorni dopo una caduta fu la causa della morte di un muratore nel Monregalese.