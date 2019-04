Incidente su A26, un morto e tre feriti

(ANSA) - OVADA (ALESSANDRIA), 24 APR - E' di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera nell'Alessandrino sull'autostrada A26 Genova-Gravellona, in direzione nord, al chilometro 35, all'altezza di Rocca Grimalda.

Al momento sembra che si sia trattato di un incidente autonomo ma la polizia stradale non esclude il coinvolgimento di un secondo veicolo.

A perdere la vita è stato il diciannovenne Salim Zaid, residente a Sale, nel Tortonese. Il giovane avrebbe perso il controllo della Kia Picanto di cui era alla guida ed è stato sbalzato dall'abitacolo. Il veicolo si è ribaltato. Le tre persone che viaggiavano con lui, di 15, 17 e 19 anni, sono state trasportate in codice giallo all'ospedale di Alessandria.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Ovada.