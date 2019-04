Aziona freno emergenza treno, denunciato

(ANSA) - NOVI LIGURE (ALESSANDRIA), 24 APR - Ha azionato il freno di emergenza di un treno in procinto di partire: per questo gesto, un bulgaro di 45 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato dalla polizia ferroviaria. Ora risponderà di interruzione di pubblico servizio. E' successo alla stazione di Novi Ligure (Alessandria) su un regionale Genova-Torino.

Gli agenti, dopo avere sentito il caratteristico segnale acustico che accompagna l'azionamento del freno, hanno ispezionato la carrozza e hanno trovato il senzatetto, il quale è stato anche multato per l'evidente stato di ubriachezza.

L'inconveniente ha provocato un ritardo di venti minuti.