Atp Finals:Appendino,Giochi?no rimpianti

(ANSA) - TORINO, 24 APR - "Olimpiadi e Atp sono due eventi molto diversi: oggi la città ha vinto un evento pluriennale, dove non ci sono le difficoltà del post olimpico, dove non dovremo fare debito. Non ho rimpianti". Lo afferma la sindaca di Torino, Chiara Appendino, parlando dell'assegnazione al capoluogo piemontese delle Atp Finals a margine del Comitato per l'Ordine pubblico e la Sicurezza in Prefettura.

"Da mesi lavoro a questa candidatura quando molti credevano non fosse possibile - aggiunge la prima cittadina -. Invece, una candidatura a tre per le Olimpiadi non era secondo me una candidatura adatta".