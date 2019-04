Atp Finals: 150 mln di ricadute all'anno

(ANSA) - TORINO, 24 APR - È stimato tra i 120 e i 150 milioni, ogni anno, il ritorno economico per Torino delle Atp Finals. E' la previsione dell'amministrazione comunale. Negli ultimi nove anni, le Finals hanno portato a Londra oltre due milioni e 300 mila persone con, ogni anno, presenze costantemente superiori alle 250 mila. Per quanto concerne la copertura televisiva mondiale e i canali digitali, sono state registrate in media 101,9 milioni di visualizzazioni, effettuate 10 milioni di riproduzioni video e sono state 96 milioni le persone che hanno seguito l'evento attraverso i canali tv.