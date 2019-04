Storia Iren rivive in una mostra

(ANSA) - TORINO, 23 APR - Si arricchisce di importanti testimonianze, dai disegni tecnici della centrale di Rosone ai documenti sulla nascita dell'acquedotto Garrè di Piacenza, il portale Iren Storia, online da gennaio. La prima mostra di materiali e documenti custoditi negli archivi del Gruppo sarà visitabile dal 30 aprile nella sede del Martinetto.

"Sono rimasto colpito dalla ricchezza dei nostri archivi che esprimono in modo concreto la competenza e l'orgoglio delle persone che hanno fatto la storia di Iren - spiega il presidente, Paolo Peveraro - Ho fortemente voluto che si iniziasse da subito a far vedere strumenti e documenti che abbiamo catalogato e che raccontano la storia della società.

Partiamo con questa mostra sull'energia elettrica a Torino, parte rilevante dell'attività della nostra azienda, anche per collegare il progetto Iren Storia alle celebrazioni dei 50 anni di Amiat: storia che sarà celebrata da un mostra in piazza Castello dal 4 maggio".