'Furto satanico',ma statua solo spostata

(ANSA) - VERCELLI, 23 APR - Quando la statua era sparita il parroco reggente di Roasio (Vercelli), don Jarek Dobkowski, aveva parlato di "atto profanatorio di chiara matrice satanista". Ma non c'era stato nessun furto e nessun sacrilegio: la 'Madonna con Bambino' era stata soltanto presa in consegna da una chiesa vicina vicino perché fosse pulita.

L'equivoco, ieri, ha seminato lo sconcerto nella comunità di Roasio. Don Jarek aveva denunciato la scomparsa della statua, che si trovava all'esterno della chiesa di San Maurizio, durante l'omelia di Pasquetta. In realtà era stato il reggente della chiesa di San Bernardo di Gattinara a farla prelevare per provvedere alla pulizia e al ripristino. Il trasloco temporaneo era stato deciso tra lo stesso reggente di San Bernardo e il predecessore di don Jarek, don Giovanni Carenzo, deceduto di recente. Operazione della quale, evidentemente, don Dobkowski non era stato messo a parte.

La statua, dal modesto valore economico, tornerà al suo posto tra pochi giorni.