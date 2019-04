A Varzo il Palio degli asini a due gambe

(ANSA) - VARZO (VCO), 23 APR - Tutto pronto per il Palio degli Asini.....a due gambe. Varzo, piccolo paese dell'Ossola, a due passi dal confine con la Svizzera, apre oggi i festeggiamenti della Patronale di San Giorgio che ogni anno vede anche il tradizionale Palio 'animalista'. Quella in programma domenica 28 aprile è la 13esima edizione del Palio degli asini 'umani'. Lungo le strette vie del paese saranno gruppi di quattro uomini, con il cappello da asino in testa, a correre sorreggendo una portantina sulla quale siede un concorrente. Un peso da trasportate che varia dagli 80 ai 100 chili. Ogni formazione rappresenta uno dei rioni di Varzo, che si sfida per la supremazia del paese.