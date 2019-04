Appendino, migliaia visitatori a Torino

(ANSA) - TORINO, 22 APR - "Una città viva, che continua a scoprire nel turismo e nella cultura importanti leve di sviluppo e lavoro". La sindaca di Torino, Chiara Appendino, commenta così le code che, in questo lungo weekend di festa, si sono formate davanti ai principali musei della città, dall'Egizio al Cinema, passando per la Galleria d'Arte Moderna e i Musei Reali. "Sembra che, ancora una volta, musei, eventi e luoghi di Torino - sottolinea la prima cittadina - abbiano attratto migliaia di visitatori in queste festività pasquali".

Bene anche il Museo dell'Automobile, dove a Pasqua e a Pasquetta i visitatori sono stati 3.500, il 12% in più rispetto allo scorso anno.