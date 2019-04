Scontro auto-moto, un morto e due feriti

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Un motociclista è morto a Ciriè, nelle Valli di Lanzo, in un incidente stradale in corso della Chiesa. L'uomo, per cause ancora da chiarire, si è schiantato contro un'auto. Il conducente della macchina è stato trasportato con l'elisoccorso del 118 all'ospedale Cto di Torino con gravi traumi al torace e all'addome. Una ragazza, che era a bordo dell'auto, è rimasta ferita. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto.

Sono due le persone morte nello scontro tra una moto e un'auto avvenuto nel pomeriggio a Ciriè, nelle Valli di Lanzo. Dopo il motociclista, un 49enne deceduto sul colpo, è morto anche il conducente dell'auto, un 63enne. Trasportato con l'elisoccorso del 118 all'ospedale Cto di Torino, l'uomo non ce l'ha fatta nonostante le cure dei sanitari. Soltanto lievi ferite, invece, per la ragazza che, a differenza di quanto appreso in un primo momento, viaggiava sulla moto e non sull'auto. Si tratta della figlia del centauro. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto.