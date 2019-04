Pasquetta, temporali e neve a 1600 metri

(ANSA) - TORINO, 20 APR - Pasqua con il sole e qualche rovescio sulle Alpi Cozie e Marittime, nevoso sopra i 1800 metri, ma dal pomeriggio di Pasquetta il tempo peggiora, per l'arrivo di una perturbazione dalla penisola iberica. Le previsioni meteo aggiornate da Arpa confermano tante nuvole nella seconda parte di lunedì fino al pomeriggio di martedì: più interessata la parte sud del Piemonte, dove sono previsti anche temporali, mentre le precipitazioni saranno più sporadiche a nord e sulle pianure orientali. Quota neve in calo fino a 1600 metri, lunedì, in leggero calo martedì. Le temperature massime nei primi giorni della prossima settimana saranno di 20-21 gradi in pianura e bassa collina, 10 gradi a 1500 metri di altitudine e 6 a quota 2000.