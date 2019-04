Juve batte Fiorentina, suo 8/o scudetto

(ANSA) - TORINO, 20 APR - La Juventus batte in rimonta la Fiorentina, all'Allianz Stadium, e conquista l'ottavo scudetto consecutivo con cinque giornate d'anticipo. Alex Sandro e una autorete di Pezzella, propiziata da Cristiano Ronaldo, hanno ribaltato il vantaggio viola con Milenkovic, regalando ai tifosi bianconeri una festa che lenisce le ferite per l'eliminazione dalla Champions League.

La squadra di Montella ha messo in difficoltà i padroni di casa, rimaneggiati dalle tante assenze, colpendo un palo e una traversa con Chiesa. Nel finale è Szczesny a salvare in corner a tu per tu con Dabo, per un finale thrilling che rende ancora più bella la vittoria.

"Siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi", urlano dagli spalti i tifosi, Cuadrado che salta sulle spalle di Allegri e gli riempie la testa con la schiuma per lo scudetto numero 35 della sua storia, mentre Cristiano Ronaldo - grande protagonista - canta in italiano l'inno della squadra.