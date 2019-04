Crollano 20 metri sottotetto di scuola

(ANSA) - TORINO, 20 APR - Una ventina di metri di sottotetto in lamiera e legno di una scuola primaria di Torino, la 'Chiovini', nel quartiere di Santa Rita, è crollata improvvisamente ieri sera sul marciapiede, in un momento in cui, per fortuna, non transitavano pedoni. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rimosso le parti pericolanti e transennato l'area. La 'Chiovini' ospita una scuola materia e un elementare.

Da pochi anni erano state rimosse le parti in amianto del tetto.