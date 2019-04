Colpo Toro col Genoa, punti per l'Europa

(ANSA) - TORINO, 20 APR - Vittoria in trasferta per il Torino, che continua così la rincorsa all'Europa. I granata si impongono sul Genoa grazie alla rete nel secondo tempo dell'ex Ansaldi, che non esulta, e ad uno straordinario Sirigu. Il portiere è decisivo con due parate che salvano il risultato e mettono in cassaforte tre punti preziosissimi nella lotta per le prime posizioni della classifica.

In classifica i granata salgono al settimo posto agganciando l'Atalanta, attesa dal posticipo col Napoli, e superano la Lazio fermata in casa dal Chievo Verona già retrocesso. "Vittoria molto importante ottenuta con grinta, non era facile vincere oggi contro un Genoa che aveva grande bisogno di punti - ha commentato a fine partita il presidente Urbano Cairo -. Ora bisogna rimanere concentrati: restano cinque partite, sarà un finale di campionato importantissimo, dobbiamo giocarle come se fossero cinque finali".