Pasqua: maxi-sequestro gadget e giochi

(ANSA) - TORINO, 19 APR - Giocattoli e gadget pasquali non in regola: sono circa tremila gli articoli sequestrati dalla guardia di finanza in un emporio nella zona di Pinerolo (Torino). Il titolare, un imprenditore cinquantenne di origini cinesi, è stato multato per migliaia di euro e i prodotti sono stati messi sotto sequestro.

Decorazioni, articoli ludici e giochi per bimbi erano sprovvisti delle indicazioni sulla denominazione legale o merceologica, sui dati dell'importatore, sulla presenza di materiali o sostanze pericolose, sulle modalità di smaltimento. "A tutela dell'acquirente - affermano al Comando della guardia di finanza - è bene ricordare che l'assenza dell'indicazione di un importatore, con sede all'interno dell'Unione Europea, comporta di fatto l'impossibilità di ricostruire la filiera di approvvigionamento della merce e di verificare che il fabbricante abbia predisposto la documentazione tecnica comprovante la conformità del prodotto con le normative comunitarie e nazionali".