Fca Melfi: a maggio alcuni 'stop'

(ANSA) - POTENZA, 19 APR - La sospensione di alcuni turni di lavoro nei fine settimana di maggio, "la cui copertura sarà attraverso il contratto di solidarietà per tutti i lavoratori", è stata decisa per lo stabilimento di Melfi (Potenza) della Fca.

Lo ha comunicato - secondo quanto reso noto in un comunicato congiunto da Fim, Uilm e Fismic - la Direzione aziendale ai rappresentanti sindacali durante una riunione dell'Esecutivo di stabilimento.

Lo stop - legato "all'andamento di mercato e più complessivamente alla situazione tecnico produttivo organizzativa" - è stato deciso dalle ore 22 di sabato 4 maggio alle 6 di lunedì 6 maggio; dalle 22 di sabato 11 maggio alle 6 di lunedì 13 maggio; dalle 22 di sabato 18 maggio alle 6 di lunedì 20 maggio; dalle 14 di domenica 26 maggio alle 6 di lunedì 27 maggio".