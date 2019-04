Wetaxi anche a Novara e ad Alessandria

(ANSA) - TORINO, 18 APR - Da oggi chiamare un taxi ad Alessandria e a Novara sarà possibile anche dal proprio smartphone attraverso l'app Wetaxi. I tassisti delle due città piemontesi abbracciano la tecnologia, già presente a Torino e in altre 19 città italiane. Il servizio permette di conoscere in anticipo il prezzo massimo della corsa e di pagare in app con carta di credito, PayPal, Satispay e portafoglio ricaricabile.

Il passeggero può inoltre segnalare se si tratta di una corsa aziendale e ricevere a fine mese la fattura elettronica.

"Siamo orgogliosi che i tassisti di Alessandria e di Novara abbiano scelto Wetaxi come loro partner tecnologico - commenta Massimiliano Curto, fondatore e amministratore di Wetaxi -.

Wetaxi è stata coinvolta per portare in città innovazione e trasparenza, mettendo a disposizione delle persone una modalità più semplice, affidabile e trasparente per richiedere o prenotare il taxi di sempre, senza dimenticarci di chi guida".