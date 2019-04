Premio Fondazione ricerca Cancro

(ANSA) - TORINO, 18 APR - Giovanna Nocca, mamma e nonna di Avigliana, è la vincitrice del primo premio della seconda edizione della Lotteria benefica di Natale 'Ricerca la fortuna', organizzata dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

Una Fiat 500 Collezione, messa in palio in collaborazione con Fca, main sponsor dell'iniziativa, le è stata consegnata oggi all'Istituto di Candiolo dalla presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Allegra Agnelli.