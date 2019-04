Al via 'Terre d'Acqua tra riso e canali'

(ANSA) - TORINO, 18 APR - Parte in Piemonte un nuovo progetto per lanciare sotto il profilo turistico e culturale il nord ovest, terra di risaie, canali, tradizioni contadine e gastronomiche. Si tratta del numero zero di Terre d'Acqua tra Riso e Canali, week end di iniziative dal 10 al 12 maggio alla riscoperta delle storiche 'Terre d'Acqua' comprese tra Biella, Novara, Vercelli e Monferrato casalese, presentato oggi nel nuovissimo Mercato Centrale di Torino.

"Una parte di Piemonte da intenditori - dice l'assessore a Cultura e Turismo della Regione Piemonte, Antonella Parigi - caratterizzata da un paesaggio unico fatto di canali e risaie, quel 'mare a quadretti' contornato da pioppi e popolato di aironi, ma anche disseminato di grandi testimonianze d'arte e cultura che parlano di un'armonica interazione tra uomo e natura. Tra le proposte in programma visite guidate a imponenti opere idrauliche, spettacoli, convegni e anche un focus sul Canale Cavour, l' 'autostrada d'acqua' tanto lodata da Camillo Benso conte di Cavour.