Zerocalcare con Stranger Things a Salone

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Zerocalcare sarà al Salone Internazionale del Libro di Torino 2019, che si apre il 9 maggio, con un evento speciale. Il fumettista italiano, in collaborazione con Netflix, ha realizzato una locandina dedicata al settimo episodio della seconda stagione della serie cult 'Stranger Things', come parte di un progetto globale in vista del lancio dell'attesa terza stagione, il prossimo 4 luglio su Netflix.

L'artwork verrà presentato nel corner Sperling & Kupfer - Mondadori (padiglione XXX) dedicato alla serie e Zerocalcare sarà disponibile per autografare le copie della locandina ai fan, venerdì 11 dalle 16 alle 17 e sabato 12 dalle 10.30 alle 11.30.

E dopo 'Stranger Things. Tutti i segreti del sottosopra. Il libro ufficiale', una guida ai dietro le quinte delle prime due stagioni della serie e anticipazioni della terza, uscita il 19 marzo per Sperling & Kupfer, editore ufficiale della serie, sono in arrivo altri due libri che i fan adoreranno.