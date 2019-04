Toro Club Montecitorio,derby il 5 maggio

(ANSA) - TORINO, 17 APR - "Ufficializzare lo spostamento del derby di Torino a domenica 5 maggio per poter permettere al popolo granata di commemorare il 70esimo anniversario della tragedia di Superga, una data indicata dalla Fifa come la Giornata Mondiale del Giuoco del calcio". Lo chiedono in una nota congiunta i deputati del costituendo Toro club di Montecitorio. "Non sussistono più impedimenti di carattere sportivo che impediscono lo svolgimento della partita tra Juventus e Torino nella giornata del 5 maggio - osservano i parlamentari di fede granata dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League -: ci appelliamo quindi alla sensibilità del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, e alla disponibilità di Figc e Lega serie A, perché la nuova data del derby venga rapidamente formalizzata".