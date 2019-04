Street art su 8 muri di Torino

(ANSA) - TORINO, 17 APR - Va avanti il progetto di street art 'TOward 2030. What Are You Doing?' voluto da Lavazza e dal Comune per diffondere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Sono otto i muri completati dagli artisti Zed1, Truly Urban Artists, Vesod, Camilla Falsini, Ufo Cinque, Mr Fijodor, Hitnes e Monkeys Evolution, a partire dall'inaugurazione nel maggio 2018 di quello firmato dallo street artist Vesod al Campus Universitario Einaudi.

"Questa iniziativa coniuga due aspetti strategici per la nostra amministrazione: la forte vocazione ambientalista e l'attenzione alla cultura intesa come motore di rigenerazione urbana", sottolinea la sindaca Chiara Appendino. "Con TOward 2030 l'arte si sposa con la sostenibilità, i muri di Torino si colorano di messaggi positivi e di impegno responsabile" commenta Francesca Lavazza, membro del consiglio d'amministrazione dell'azienda.