Pasqua con Wagner per Orchestra Rai

(ANSA) - TORINO, 17 APR - L'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta dal suo Direttore principale James Conlon, celebra la Pasqua nel nome del misticismo di Wagner e della ritualità ortodossa di Rimskij-Korsakov.

Il concerto di giovedì 18 aprile all'Auditorium Rai 'Arturo Toscanini', registrato come da tradizione da Rai3, vede infatti eseguire brani strumentali scelti da due capisaldi, il giovanile 'Tannhäuser' e il Parsifal, e, a seguire la Grande Pasqua russa op.36 di Nikolaj Rimskij-Korsakov.

Del Parsifal vengono eseguite pagine simbolo della 'religiosità grandiosa' di Wagner, come il Preludio che apre l'Atto I, dedicati all'Ultima Cena e al Santo Graal, il drammatico Preludio all'Atto II, che descrive il deserto, come simbolo della solitudine di Parsifal, l'Incantesimo del venerdì santo, la solenne Marcia e il gran Finale. Del Tannhauser, l'Ouverture.