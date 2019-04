Marchisio, Juve ricostruirà sogno

(ANSA) - TORINO, 17 APR - Un incoraggiamento alla Juve delusa dall'eliminazione nei quarti di Champions arriva da un illustre ex Claudio Marchisio: "Quando un sogno va in frantumi - scrive su Instagram il 'Principino - devi avere la forza di raccoglierne ogni pezzo e di ricostruirlo, Questo devono fare le grandi squadre. Questa è la Juventus, fidatevi di chi la conosce bene!". Un post che ha raccolto centinaia di commenti di tifosi amareggiati: "Mi fiderei anche - scrive uno ma so 22 anni che raccogliamo 'sti frantumi"'. Un'altra juventina mette il dito nella piaga: "Non possiamo uscire con l'Ajax ai quarti se abbiamo Ronaldo in rosa. Stagione fallimentare. Stop".