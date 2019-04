Imprese finanziano Regina Margherita

(ANSA) - TORINO, 17 APR - Le aziende del Piemonte sostengono l'ospedale infantile Regina Margherita di Torino con oltre 200 mila euro: 50 mila messi a disposizione da Confindustria Piemonte dopo una crowdfunding fra gli associati, e 160 mila erogati dalla Compagnia di San Paolo. Le somme serviranno rispettivamente per un borsa di studio e per l'acquisto di una moderna macchina per la videoendoscopia otorinolaringoiatrica.

Il presidente di Confindustria Piemonte, Fabio Ravanelli, rimarca come "la responsabilità sociale dell'impresa sia sempre più al centro, anche a supplire alcune carenze che lo Stato manifesta". E osserva che "la sanità piemontese, con un valore di circa 9 miliardi di euro e 54 mila dipendenti, costituisce un vero settore economico".

"Queste risorse - afferma il direttore generale della Città della Salute, Silvio Falco - confermano quanto crediamo nelle eccellenze dell'ospedale infantile, oggi e per quello che nel futuro sarà un cardine del nuovo Parco della Salute".