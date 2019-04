Ajax lascia stadio Torino

(ANSA) - TORINO , 17 APR - L'Ajax ha lasciato lo stadio Olimpico Grande Torino alle 13.15 dopo l'allenamento "di scarico" all'indomani della vittoria in Champions. Qualche curioso ha atteso l'uscita del pullman con la squadra. Applausi e il ringraziamento per il bel calcio mostrato. "Bravi ragazzi, grazie", ha gridato un giovane. Presenti anche due tifosi della Juve, giunti ieri da Ancona per la partita di Champions. "Siamo delusi, ma abbiamo ammirato una squadra bellissima - ha commentato il più anziano - speravamo di poter assistere all'allenamento. Purtroppo - ha aggiunto - finché ci sarà Allegri la Champions non la vinceremo mai".