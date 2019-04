Notre-Dame: Lagioia, nostro pensiero a Parigi ferita

(ANSA) - TORINO, 16 APR - "Oggi il nostro pensiero va a Parigi ferita". Nicola Lagioia ha aperto così il suo intervento alla conferenza stampa di presentazione del Salone del Libro di Torino. Il direttore della buchmesse ha letto alcuni brani di Notre-Dame di Hogo per omaggiare "un monumento della Cultura francese e di tutti i tempi".

"La Francia é stato il Paese ospite l'anno scorso - aggiunge - e anche quest'anno abbiamo molti eventi in collaborazione con associazioni e istituti francesi. Siamo sconvolti tutti per quanto accaduto a Parigi perché la cattedrale di Notre-Dame è un emblema della nostra cultura, e la cultura è uno strumento degli uomini per sentirsi comunità. Anche il Salone, nel suo piccolo, fa questo: crea comunità umana attraverso connessioni". (ANSA).