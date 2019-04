Juve-Ajax: Dybala e Bernardeschi con CR7

(ANSA) - TORINO, 16 APR - Ci sono Dybala e Bernardeschi, con Cristiano Ronaldo, nell'attacco della Juventus che tra meno di un'ora affronta l'Ajax nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Allegri sceglie la difesa a quattro, con De Sciglio e Alex Sandro sulle fasce e, al centro la coppia formata da Rugani e Bonucci. Nel centrocampo a tre il regista e Pjanic, con Emre Can e Matuidi interni. Douglas Costa non è a disposizione. L'Ajax recupera De Jong, in dubbio fino all'ultimo per un problema muscolare.