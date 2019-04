(ANSA) - TORINO, 16 APR - Dopo l'Egitto, l'Iran. E' ancora un Paese pieno di storia e di fascino a fare da sfondo al nuovo romanzo di Ernesto Chiabotto, Il viaggio delle verità svelate, pubblicato da Neos Edizioni, la stessa casa editrice del suo primo libro Il custode. Punto di partenza è sempre Torino, quella dei drammatici anni di piombo, che rende una storia di fantasia fortemente ancorata alla realtà.

Oreste e Mahmoud sono compagni di università e grandi amici.

Dopo 40 anni, Oreste va per la prima volta a trovare l'amico in Iran. Un viaggio alla scoperta di un Paese sconosciuto e soprattutto di se stesso. Oreste ha perso alcuni anni prima buona parte dei suoi ricordi in un terribile incidente. Il viaggio lo aiuta a ritrovare il suo passato perduto e a scoprire verità sconosciute. Il fascino del libro è nella capacità di creare un senso di attesa tra sorprese e rivelazioni che arrivano gradualmente. Con il libro Il Custode, Chiabotto ha ottenuto il secondo premio per la prosa edita dal Premio Città di Torino 2015.