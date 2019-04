Asti-Cuneo: Mit, a breve partita chiusa

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Il perfezionamento dell'accordo per il completamento dell'autostrada Asti-Cuneo è alle battute finali". Lo afferma il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture in una nota, spiegando che si è tenuta al ministro, alla presenza del ministro Danilo Toninelli, "una riunione con il concessionario in cui ci si è confrontati sugli ultimi ritocchi al Piano economico finanziario in base alle prime indicazioni arrivate dall'Autorità di regolazione dei trasporti". E "la società ha confermato che sono partite e stanno andando avanti tutte le operazioni necessarie per l'effettiva ripresa dei lavori e che, dunque, la riapertura dei cantieri già ora è stata predisposta. Nel giro di pochi giorni ci sarà un nuovo incontro in cui le parti auspicano di chiudere l'accordo da formalizzare nel primo Cipe utile, così da raggiungere il comune intento di aver sbloccato velocemente un'opera ferma da tempo".