Asti-Cuneo, Chiamparino 'carte al Cipe'

(ANSA) - TORINO, 16 APR - "La nota del Mit non aggiunge nulla a quanto il ministro Toninelli aveva già sostenuto in occasione del sopralluogo con il premier Conte sul cantiere fermo dell'Asti-Cuneo. Peccato che, con nota del 29 marzo, da Bruxelles la direzione generale Crescita della Commissione Europea chiedeva ulteriori informazioni e venivano sollevate perplessità. A questo punto le parole stanno a zero. Se non ci sono problemi, come direbbe San Tommaso, portino le carte al Cipe". Cosi' il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, che riporta la nota della DG Crescita. "Qualora il valore di subentro risultasse eccessivamente elevato, - si legge nel testo di Bruxelles . esso rappresenterebbe di fatto un impedimento per altri potenziali operatori a partecipare alla gara per la rassegnazione della concessione alla sua scadenza; con conseguente violazione, dunque, della normativa europea sugli appalti".