Accorsi Ometto,Porta Palazzo ieri e oggi

(ANSA) - TORINO, 16 APR - Porta Palazzo del '700 e di oggi, dallo stesso punto di vista. A consentire il confronto è il Museo Accorsi Ometto che ha di recente acquistato il dipinto La Piazza del mercato delle Frutta a Torino, realizzato nel 1756 da Giovanni Michele Graneri, prima riproduzione pittorica di Porta Palazzo. Accanto al quadro sarà proiettato l'8 maggio il video Ventiquattr'ore a Porta Palazzo, realizzato dagli studenti dell'Accademia Albertina con riprese dalla terrazza del mercato centrale di Porta Palazzo, appena riaperto.

Graneri, pittore piemontese, negli anni Cinquanta del 700 realizzò 4 tele rappresentanti 4 popolari mercati torinesi: il Mercato in piazza San Carlo con il suo pendant, Il Mercato al Borgo del pallone, entrambi acquistati per il Museo Civico di Torino nel 1931 dallo stesso Pietro Accorsi; la Piazza del mercato delle Frutta che rappresenta il mercato di Porta Palazzo e la Piazza delle Erbe a Torino, anch'essa del 1756 e oggi presso il John and Mable Ringling Museum of Art di Sarasota in Florida.