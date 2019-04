A Candiolo intervento chirurgia robotica

(ANSA) - TORINO, 16 APR - E' stato effettuato con successo, presso le sale operatorie dell'Istituto di Candiolo, il primo intervento di Ramie, chirurgia oncologica mini-invasiva dell'esofago. Il progetto voluto dall'Istituto di Candiolo e dalla Città della Salute e della Scienza, è il primo passo di un programma internazionale di Chirurgia dell'apparato digerente.

E' stato utilizzato il nuovo robot chirurgico Da Vinci XI, entrato in servizio presso l'Istituto di Candiolo nell'autunno 2018, per l'esecuzione dei tempi toracici e poi addominale, finalizzando il tutto alla riduzione dell'aggressione chirurgica.

Hanno operato alla doppia consolle del Robot Da Vinci, con comandi sdoppiati e possibilità di condividere le medesime esperienze nella piena sicurezza per il paziente, il professore di Utrecht, Richard Van Hillegersberg, uno dei massimi esperti mondiali di questa chirurgia con all'attivo più di 400 casi di Ramie e i chirurghi di Torino guidati dai professori Renato Romagnoli, Giovanni Succo e dal dottor Michele De Simone.