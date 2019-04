Torino sarà twittata da@italia dell'Enit

(ANSA) - TORINO, 15 APR - Torino sarà protagonista, martedì 16 aprile e mercoledì 17 aprile, del profilo twitter @italia "The official Twitter for tourism in #Italy. Ideas, inspiration and travel tips for your next holiday in Italy" dell'Enit, Agenzia Nazionale del Turismo.

Il web team di Turismo Torino e Provincia, che gestirà l'account @italia, racconterà al pubblico social che da tutto il mondo segue la chiocciolina (oltre 132 mila followers) le eccellenze della città attraverso immagini, video e caratteri: dai musei, con l'Egizio e il Cinema, alla mostra 'Leonardo a Torino. Disegnare il futuro', a Torino Capitale del Gusto, passando per i portici, le Residenze Reali e la Sindone. I contenuti dei tweet saranno tradotti in 8 lingue dalle sedi estere di Enit (Madrid, Mosca, Vienna, Londra, Parigi, Buenos Aires, Francoforte, Seoul, Tokyo, Sydney, New York con Toronto) e pubblicati anche sui loro profili.