Regionali, Mauro Salizzoni in corsa

(ANSA) - TORINO, 15 APR - Il 're dei trapianti' Mauro Salizzoni è in corsa per il centrosinistra alle regionali del 26 maggio. Sarà nel listino del governatore uscente Sergio Chiamparino, ma anche presente come indipendente nelle liste del Pd. Salizzoni non è mai stato presente sui social, ma il partito ha aperto venerdì la sua pagina Facebook, che ha già raccolto 3.800 like e 1.200 condivisioni al messaggio di presentazione.

"Metto a disposizione della Regione le mie competenze - vi si legge - con l'intento di restituire prestigio ai grandi principi della sinistra in cui credo da sempre: solidarietà, uguaglianza, diritto alle cure migliori nel pubblico".

La presentazione ufficiale oggi, al fianco di Chiamparino che ha sottolineato la "centralità della candidatura per la coalizione", essendo Salizzoni "un simbolo della sanità pubblica che funziona".

Fra le priorità del candidato il futuro Parco della Salute: "deve essere fatto - ha detto - perché le strutture nelle quali lavoriamo non sono più all'altezza".